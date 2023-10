Ottobrerosa: si chiude al Kursaal con un convegno sullo screening mammografico e "Le Grand Galà"

Si chiude il cerchio dell'Ottobrerosa, ad eccezione delle torri che rimarranno illuminate fino a fine mese, così come rimarrà aperta la mostra “Dall'arte alla prevenzione” alla Galleria Cassa di Risparmio. In mattinata un convegno al Kursaal su passato, presente e futuro dello screening mammografico. Tra i relatori lo staff della Radiologia senologica sammarinese, e i maggiori esponenti italiani del settore, che saranno ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti nel pomeriggio. Illustrati obiettivi e risultati della diagnosi precoce nel tumore della mammella. "Per noi è stato un momento importantissimo - commenta Antonio Battistini, responsabile Radiologia senologica dell'Ospedale di Stato -. Si sono riunite oggi le massime autorità in ambito di screening nazionale italiano e abbiamo avuto la conferma della bontà del lavoro che facciamo. Siamo stati pionieri in questo settore". "Lo screening mammografico e la cultura della prevenzione si confermano fondamentali nella lotta contro i tumori - afferma Mariella Mularoni, segretario alla Sanità -. Da parte di questa Segreteria confermo la volontà di continuare a investire nella sanità per continuare a offrire servizi adeguati". Cuore aperto per una grande causa questa sera a “Le Grand Galà”, evento sold out che raccoglie fondi per costruire un Hospice oncologico. Occasione anche per celebrare i 30 anni di Screening senologico, Radio San Marino e soprattutto dell'Associazione oncologica sammarinese, il cui lavoro sul territorio è fondamentale per diffondere la cultura della prevenzione. "Crediamo moltissimo nell'associazionismo - aggiunge Sergio Rabini, direttore sanitario Iss - e infatti lo coinvolgiamo in diverse iniziative che portiamo avanti in collaborazione".

Nel video le interviste ad Antonio Battistini (responsabile Radiologia senologica dell'Ospedale di Stato), Mariella Mularoni (segretario alla Sanità) e Sergio Rabini (direttore sanitario Iss)