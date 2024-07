Paese in lutto per la scomparsa di Dante Rossi; padre di Sua Eccellenza Alessandro Rossi

Giorno mesto per il Titano. L'ufficialità in una nota del Congresso; nella quale Sua Eccellenza Milena Gasperoni - unitamente all'Esecutivo e a tutte le Istituzioni - ha espresso i più profondi sentimenti di cordoglio per la scomparsa del padre di Sua Eccellenza Alessandro Rossi. Se ne è andato all'età di 92 anni, Dante Rossi; già Capo di Stato nel '68. Alla famiglia l'abbraccio delle Autorità e dell'intera Repubblica; cui si unisce la San Marino RTV.

La delegazione istituzionale sammarinese ha appreso della notizia luttuosa mentre si trovava a Parigi. Stridente il divario emotivo rispetto a ieri. Quando a prevalere era stata invece la gioia di accompagnare il Paese nell'avventura olimpica. Fra gli appuntamenti della Reggenza la visita alla mostra “Colors for Peace”, all'Ambasciata; il ricevimento all'Eliseo con i Capi di Stato e di Governo di tutto il Mondo, insieme al Segretario di Stato Luca Beccari. I riflettori dei media internazionali si erano poi accesi sulla fastosa cerimonia di inaugurazione dei Giochi lungo la Senna; un dettaglio il maltempo. Tutta la magia di Parigi di sera, infatti, quando era transitata l'imbarcazione con gli atleti sammarinesi. In piedi i Capitani Reggenti, e le Autorità del Titano, per applaudire – insieme al Mondo intero virtualmente - una delle squadre che più rappresenta lo spirito olimpico.

Dall'entusiasmo al più profondo sconforto, però; nel volgere di poche ore. Tutt'altro umore, da adesso in poi – inevitabilmente -, per il prosieguo della spedizione del CONS. Al netto del responso dei campi di gara vi è poi la partita delle collaborazioni internazionali, da seguire. Sul punto l'assertività del Segretario allo Sport Rossano Fabbri: al primo impegno ufficiale, nel nuovo ruolo. Per lui una fitta agenda: ieri il summit organizzato da Unesco; l'evento del Ministero per lo Sport francese, al quale hanno partecipato numerosi rappresentanti di Governo. Colloquio all'insegna della cordialità fra il Segretario di Stato e la sua omologa transalpina. Non è mancato un invito, per una visita in Repubblica. Fra gli incontri anche quello con il Ministro italiano Abodi; nell'ottica di un ulteriore rafforzamento delle sinergie. Al termine della giornata odierna, invece, la serata sammarinese sulla Senna. Con il Segretario Fabbri gli atleti e i rappresentanti del CONS. Tutto ciò in una Parigi controllata h24 da un imponente apparato di sicurezza; e dove ancora si avverte l'onda lunga dei disagi provocati dal massiccio sabotaggio all'alta velocità.