Pandemia: a Bergamo le celebrazioni per le vittime del Covid. 122 i morti a San Marino

Aggiornamenti sul Covid

Le immagini dei camion militari che, lentamente, portano via le bare da Bergamo sono difficili da dimenticare. A tre anni esatti da quel giorno l'Italia ricorda le vittime dell'epidemia da Coronavirus, con una giornata dedicata. Ed è proprio a Bergamo – una delle città simbolo - che le istituzioni rendono omaggio a chi non ce l'ha fatta. Commosso il ministro della Salute Schillaci che, in un passaggio, ricorda lo “sforzo immane” di medici, infermieri e del personale sanitario: gli “eroi del Covid”. Che però, come ricordato dal Ministro, ora subiscono aggressioni. Dal presidente della Repubblica Mattarella la vicinanza alle famiglie delle vittime e “riconoscenza” a chi ha lottato contro la diffusione della malattia.

Una minaccia sconosciuta nelle prime fasi: a metà dicembre del 2019 le prime segnalazioni di una polmonite da causa non nota. Poi il contagio in tutto il mondo: quasi 7 milioni i morti finora. A San Marino la data zero è il 27 febbraio 2020, con il primo contagio rilevato. 122 i morti complessivi sul Titano e oltre 23.600 contagi. A tre anni di distanza, dall'Oms notizie incoraggianti: l'organizzazione si dice fiduciosa che l'emergenza possa terminare entro l'anno. Il virus sarà paragonabile a quello dell'influenza stagionale.