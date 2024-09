Parco Ausa: torna l'evento per bambini che raccoglie fondi per l'oncologia pediatrica

'Sogna ragazzo sogna', da questo pomeriggio fino a tarda sera al Parco Ausa di Dogana la festa di tutti i bambini. Torna l’evento benefico organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo per raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie oncologiche pediatriche e che vedrà la partecipazione di San Marino United Artists, San Marino Concert Band e si chiuderà alle 21.00 con l'atteso concerto di Roberto Vecchioni. Ci sarà anche l'esibizione dell’artista sammarinese che parteciperà all’edizione 2024 di Junior Eurovision Song Contest a Madrid, in partnership con la San Marino Rtv.