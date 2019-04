Pasqua con il sole, peggiora a pasquetta

Nuvole solo passeggere per la domenica di Pasqua tra Rimini e San Marino. Già dalla sera però le nubi intensificheranno la loro presenza per portare a un graduale peggioramento nella giornata del lunedì di pasquetta. Cielo coperto già dal mattino con pioggia solo in prossimità dell'Appennino. Dalla sera le precipitazioni arriveranno anche in pianura. In lieve diminuzione anche le temperature.