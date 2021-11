Ampia partecipazione alla passeggiata raccontata organizzata in notturna dall'Associazione Trenino Bianco Azzurro. I partecipanti sono partiti da Borgo Maggiore e, muniti di torce e giacchetti fluorescenti, hanno percorso le gallerie di Borgo e Montalbo. La camminata si è poi articolata nel percorso che attraversa le gallerie Piagge, via Piana la galleria Montale finendo alla mostra di ATBA. All'arrivo un rinfresco per tutti.