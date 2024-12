Pensionati ex frontalieri: il Comites tiene alta l'attenzione

Nel servizio le interviste ad Alessandro Amadei (Presidente Comites San Marino) e Giorgia Bellucci (Orizzonti Liberali)

"Il problema dei frontalieri, soprattutto dei pensionati frontalieri, è un'emergenza - afferma Alessandro Amadei, presidente Comites San Marino - questa mattina Giorgia Bellucci è presente anche per confrontarsi su altre problematiche che riguardano gli italiani residenti all'estero e in particolar modo gli italiani residenti a San Marino".

La tassazione delle pensioni degli ex frontalieri, aggiunge il Comites, è un'ingiustizia sociale e fiscale. Sul tema, già arrivate nei mesi scorsi le prime sentenze, in primo grado, che danno ragione ai pensionati ma la situazione non è ancora risolta. "

Sono venuta qui a parlarne - afferma Giorgia Bellucci, coordinatrice dell'Emilia Romagna di Orizzonti Liberali - per tenere alta l'attenzione che c'è a San Marino legata a questa annosa vicenda che dura dal 2022. Porterò sui tavoli romani, tramite l'onorevole Luigi Marattin questo problema, tramite un'interrogazione e quello che riterremo opportuno per cercare di risolverlo".

Nel servizio le interviste ad Alessandro Amadei (Presidente Comites San Marino) e Giorgia Bellucci (Orizzonti Liberali)