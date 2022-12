Per mare e per terra, inaugurazione del Presepe in Darsena, a Rimini

Gli esercenti e le associazioni di San Giuliano Mare di Rimini hanno proposto l'ormai tradizionale iniziativa in memoria di Tete Venturini, ospitata dal Marina di Rimini, dove viene allestito un presepe galleggiante sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini. La rappresentazione della natività viene riprodotta in una coreografia ispirate alla marineria a memoria dei dispersi in mare. L’inaugurazione ha previsto una suggestiva fiaccolata subacquea a cura di Sub Gian Neri, Volontari del Soccorso in mare di Rimini e i sommozzatori della Guardia di Finanza – ROAN, gli associati di Aquabike San Marino che hanno portato Babbo Natale fino a riva nella moto renna. A colorare la festa gli elfi del Colore del Grano, per una festa tutta dolci e regali Ma è la solidarietà a dare senso al natale. Presente La prima Coccola, l’associazione che si dedica alle famiglie dei bambini prematuri o affetti da patologie, minuscoli Gesu bambino nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Rimini.

Nel video l'intervista a Luigi Ferretti, Presidente Marina di Rimini.