"Perdere la pazienza significa perdere la battaglia", l'invito al buonsenso del Segretario Righi e delle associazioni

Un appello a non abbassare la guardia, per non vanificare gli sforzi e gli effetti della campagna vaccinale, arriva da Segreteria Industria e associazioni datoriali

Un richiamo per voce sola. L’attività di monitoraggio congiunto tra Segreteria Industria e Associazioni prosegue e mercoledì, nel rilanciare l'esigenza dell'uso del buonsenso individuale, è arrivato un forte invito alla responsabilità, già dimostrata lo scorso anno. Utilizzare gli strumenti che permettono di limitare la diffusione del virus, evitare assembramenti anche negli spazi all’aperto. Il comunicato congiunto elenca comportamenti che sono ormai scivolati, o almeno dovrebbero, nella nostra normalità . E fa un invito ai giovani: “Perdere la pazienza significa perdere la battaglia”.

Nel video l'intervista al Segretario all'Industria Fabio Righi