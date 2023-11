Pienone al convegno sugli Ufo a San Marino: "Pentagono ne ha confermato l'esistenza, avevamo ragione"

Esperti a livello internazionale, da Europa, America e Asia, si sono ritrovati a San Marino per ragionare su un tema che affascina gli essere umani e che da lungo tempo è al centro delle osservazioni di istituzioni, specialmente militari, in tutto il mondo. Sul Titano il trentaduesimo Simposio sugli oggetti volanti non identificati, meglio conosciuti come Ufo. Evento organizzato dal Centro ufologico nazionale in programma il 4 e 5 novembre al centro congressi Kursaal.

L'edizione 2023 parte dall'assunto che, come spiegano gli organizzatori, il tema è stato definitivamente sdoganato. "Il Pentagono nel 2021 ha dichiarato che gli Ufo esistono veramente", spiega il presidente del Cun, Roberto Pinotti. Tra i temi al centro del simposio: il Progetto Titano.

Nel servizio l'intervista a Roberto Pinotti (presidente Centro ufologico nazionale)