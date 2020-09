Pinarella di Cervia: ieri la visita dei Capi di Stato alla colonia marina sammarinese

L'allarme coronavirus non ha impedito quella che è ormai una tradizione, per i sammarinesi: la visita di fine estate della Reggenza, alla colonia di Pinarella. Insieme ai Capi di Stato, il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta, la direttrice dell'ISS Alessandra Bruschi e i componenti del Comitato Esecutivo, oltre a varie Autorità. Momento emozionante, per i 55 pensionati del sesto ed ultimo turno, che non hanno mancato di scattare alcune foto ricordo. Dopo l'arrivo dei Capitani Reggenti le note dell'inno nazionale, seguito da un lungo applauso. Non è stato certo un anno come gli altri, per ovvi motivi, qui a Pinarella. Nel suo intervento la coordinatrice della colonia – Rossella Selva - ha ricordato le incertezze, i timori, che avevano accompagnato l'apertura. Ma grazie anche ad una serie di precauzioni – dai numeri ridotti, ai test sierologici per l'accesso alla struttura – gli ospiti hanno potuto trascorrere vacanze serene e in sicurezza. E' andato tutto bene, insomma; e domenica sarà l'ultimo giorno. A conclusione della visita una cena all'aperto, tutti insieme. Momento conviviale accompagnato anche dalle note di “Carichi a molla”: il brano del rapper Giacomo Tassinari, in arte Jack the Trick; animatore d'eccezione, quest'anno, della Casa per ferie.