Polizia Civile: i Capitani Reggenti in visita, "Fondamentale il vostro lavoro"

Una visita per portare un segnale di riconoscenza e vicinanza delle istituzioni. È stato questo il messaggio trasmesso questa mattina dai Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, con la presenza del Segretario di Stato agli Interni Elena Tonnini, al Corpo della Polizia Civile. Guidati dal Comandante Werter Selva hanno potuto approfondire le varie attività svolte e conoscere gli uomini e le donne della Polizia Civile. “La pandemia – ha evidenziato Selva – ha messo a dura prova ognuno di noi ma il corpo ha sempre portato a termine, con onore, i propri compiti”.

Siete una parte fondamentale dello Stato, ha aggiunto il Segretario Tonnini, sottolineando l'importanza di nuovi innesti per evitare carenza nel personale: "Questa carenza era stata segnalata già negli anni scorsi - spiega Elena Tonnini - quindi già nel 2020/2021, da tutti i corpi. Si è fatto fronte attraverso un recente decreto che, attraverso anche una parte formativa, darà modo a brevissimo di introdurre nuovi agenti in tutti i corpi, tenendo conto delle specificità dei vari corpi".



"L'occasione della visita dei Capitani Reggenti oggi - aggiunge - è stata estremamente utile per sottolineare, da una parte, il forte impegno del corpo della Polizia Civile, anche straordinario, in questa fase che abbiamo avuto di intervento a contrasto all'epidemia. Dall'altra per far capire anche quanto è eterogenea l'attività del Corpo della Polizia Civile e quindi la necessità di capire che ogni sezione, funzione, è estremamente importante".

“Voi siete il primo punto di riferimento per i cittadini – hanno aggiungo i Capitani Reggenti – è fondamentale continuare su questo percorso. Le sfide da cogliere sono ancora tante e il vostro lavoro per garantire sicurezza e quieta convivenza nel paese è essenziale”.



L'intervista a Elena Tonnini (Segretario di Stato per gli Affari Interni)