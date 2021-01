Polizia Civile: Werter Selva è il nuovo comandante della Polizia Civile

L'annuncio è arrivato dalla Segreteria agli Interni. Werter Selva ha vinto la selezione per concorso quale comandante della Polizia Civile, che si è svolto la scorsa settimana. Il Tenente Selva subentra ad Albina Vicini, andata in pensione. Dopo la delibera adottata dal Congresso di Stato lunedì, segue l'iter previsto dalla legge, dopodiché prenderà possesso dell'Ufficio comando di Murata. Si tratta della prima volta per un esponente con esperienza della Gendarmeria, a capo della Polizia Civile.



sul corpo di Polizia Civile, pianificando formazione e addestramento. Ma si parlerà anche del mandato, in finanziaria, di una revisione dei tre corpi sammarinesi. "La delibera di adozione della graduatoria finale, ha concluso il responsabile agli Interni, si inserisce in un percorso di valorizzazione del Corpo. La Polizia Civile non può essere equiparata al resto della Pubblica Amministrazione".