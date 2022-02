Povertà sanitaria, edizione 2022 da record per la Giornata della Raccolta del Farmaco

La ragione per donare un farmaco nelle luci di una mappa che illumina l'Italia. Rappresentano 1.800 realtà assistenziali a cui il Banco Farmaceutico consegna le medicine donate durante l'edizione 2022 della Giornata del Farmaco. Che a San Marino, dove le luci brillano con particolare intensità, è arrivata alla sua 12esima edizione e conferma la risposta da record della cittadinanza. Ad aderire all'iniziativa, prima della partenza per Dubai, gli stessi Capitani Reggenti. Un gesto semplice e concreto che può evitare a centinaia di migliaia di persone, che magari hanno uno stipendio o una pensione che basta solo per l'essenziale, a dover scegliere quali spese sacrificare.

Nel video l'intervista a Marina Corsi, rappresentante territoriale Banco Farmaceutico