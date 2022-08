Povia, Puzzer e Szumski a San Marino per "Diritti in Festa"

Nel video l'intervista a Monica Giuliani, vicepresidente Salute Attiva

L'associazione Salute Attiva ha riproposto anche quest'estate la manifestazione “Diritti in Festa”. Un raduno che ha portato sul palco del parco Ausa di Dogana, San Marino, alcuni dei big del panorama no-vax e free-vax italiano. L'ospite vip per eccellenza è stato senza dubbio il cantante Povia. Con lui sarebbe dovuto essere presente anche Stefano Puzzer, leader della protesta no green pass dei portuali di Trieste, che però è apparso solo in collegamento. Non è mancato Riccardo Szumski, medico in pensione radiato dall'albo nel 2021 e contrario all'obbligo vaccinale. Poi, Paolo Sensini, “papà” del “No Paura Day”, il movimento di protesta nato nel 2020 e Luca Ventarolo, avvocato specializzato in diritto sanitario.