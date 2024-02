"Preferibilmente viva", nel nuovo libro di Walter Serra il ritorno di Maura Porcu

SERVIZIO_LIBRO_SERRA_03022024

In questo sesto episodio l'ispettrice Maura Porcu riappare forzatamente nella sua terra d'origine, quella parte selvaggia di Sardegna che richiama alla complessità ed alla profondità dell'eroina 'paladina delle donne, nata dalla penna del sammarinese Walter Serra. Già funzionario di Aif, Serra ha scritto numerosi libri, si è classificato primo al concorso R come Romance, con “Scena del crimine” - che fa parte della saga Maura Porcu, ha ottenuto due nomination al Modena Giallo Festival. “può sembrare strano che un autore di sesso maschile si immedesimi così nel suo personaggio” spiega Serra in questa intervista, in cui si sofferma sull'evoluzione di una figura di donna moderna, richiamata alla vita ed ai luoghi della sua infanzia dal senso del dovere verso la parte più fragile della sua famiglia, e dove si ritrova- di nuovo- a doversi difendere .

Nel video l'intervista a Walter Serra.