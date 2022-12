Presentato alla Reggenza il progetto TTT. Pedini Amati: "A breve speriamo di aggiudicarci un altro bando europeo"

Presentato ai Capitani Reggenti, in udienza, il progetto TTT, il Tavolo Turistico Territoriale. Un progetto di sviluppo turistico che supera i confini nazionali, interessando anche numerosi Comuni delle Regioni Emilia Romagna e Marche. Il TTT, presentato in udienza ai Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, ha raggiunto gli obiettivi di valorizzazione del territorio e promozione di un turismo sostenibile ed esperienziale, in linea con i principi dell'Agenda 2030. E ciò gli ha permesso di accedere ai bandi europei, spiegano Massimo Feruzzi, referente del Comitato Tecnico-Scientifico del TTT, insignito dell'onorificenza dell'Ordine equestre di Sant'Agata, e una rappresentanza della Segreteria per il Turismo.

"E' il primo bando europeo in cui sono state concesse somme economiche a fondo perduto anche a San Marino - chiosa Federico Pedini Amati, Segretario per il Turismo -. Siamo in dirittura d'arrivo con un secondo bando che abbiamo presentato". “Il progetto – sottolinea la Reggenza – testimonia il valore di una cooperazione bilaterale” di successo tra San Marino e Italia, sancita anche dagli accordi firmati con il Ministero italiano del Turismo. "La cosa importante è che in questo progetto San Marino è soggetto coordinatore con le altre Regioni - spiega Massimo Feruzzi, referente Comitato Tecnico-Scientifico TTT -. Si è aperto un nuovo modo di operare, di collaborazione con gli enti limitrofi e questo è uno strumento utile per presentarsi in Europa e per le relazioni internazionali".



Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario per il Turismo, e Massimo Feruzzi, referente Comitato Tecnico-Scientifico TTT