Presidio micologico: boom di ispezioni dopo le forti piogge

Nel servizio l'intervista a Sante Vagnetti (Presidente Associazione Micologica Sammarinese)

Le ultime settimane molto piovose hanno creato un clima perfetto per la proliferazione dei funghi in territorio. Tantissimi, esperti e non, si sono cimentati nella raccolta. Intensa l'attività del presidio a cura dell'Associazione Micologica, il lunedì e il giovedì fino al 28 novembre al dipartimento prevenzione ISS, per certificare la qualità funghi. Anche nel nostro territorio infatti sono presenti qualità che possono essere mortali.

Nelle ultime settimane in Emilia Romagna diversi i casi di intossicazione registrati, uno anche a San Marino. Proprio per questo è molto importante rivolgersi al presidio micologico che ha già effettuato oltre 100 ispezioni.

"Qualche giorno fa c'è stato un caso di intossicazione a San Marino - spiega Sante Vagnetti, presidente Associazione Micologica Sammarinese - risolto fortunatamente senza gravi complicanze. Però al presidio bisogna venire: quest'anno abbiamo già trovato dei funghi molto velenosi, perfino uno mortale".

