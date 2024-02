Privacy Day: l'Autorità Garante promuove il confronto sulla protezione dei minori

le interviste a Elia Santi e Patrizia Gigante

L'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali chiama all'approfondimento, al dialogo aperto su un tema cruciale come quello della protezione dei minori nell'era del digitale.

“In continuità con quello che è stato il tema del convegno dell'anno scorso - dice Elia Santi, Vice Presidente dell'Autorità Garante - l'Autorità ha inteso proseguire il confronto con tutte le categorie, che in qualche modo riguardano la tutela dei Minori. Non solo rispetto alla rete, a internet, ma soprattutto con i rischi derivanti dai social network”.

Inquadra il contesto il Presidente, Umberto Rapetto: “I nuovi strumenti hanno portato ad un eccesso di comunicazione, che ha ucciso il rapporto interpersonale. La Rete, le piattaforme di messaggistica istantanea hanno spento l'interazione” - dice, guardando agli effetti sui giovani, insieme alle responsabilità e al ruolo degli adulti. Confronto di esperienze, attraverso una formula dialogica, con tutti i soggetti coinvolti: dai rappresentanti delle scuole di ogni ordine e grado, alle forze dell'ordine, la sanità, gli operatori della comunicazione; e ci sono gli stessi giovani – studenti delle elementari e delle medie.

“Fino ad oggi probabilmente si è bypassato il problema reale - riflette Patrizia Gigante, Membro dell'Autorità Garante. "Gli smartphone e i dispositivi vanno a colmare dei vuoti. Bisogna capire dove ci sono carenze e dove c'è poca conoscenza da parte dei genitori. La scuola è fondamentale. Ci sono dei progetti molto belli già in corso e noi vorremmo inserirci in un quadro che è già bello complesso, su cui San Marino è in prima linea”.

Una occasione per fissare gli obiettivi dell'Autorità Garante, tra problemi noti e nuove sfide: “Indubbiamente - prosegue - l'Intelligenza Artificiale è la prossima frontiera. Noi ci prepariamo, vogliamo ascoltare, quest'anno. E più che insegnare, vogliamo intercettare quelle che sono le loro esigenze e le loro paure; e provare a rendere San Marino un laboratorio nel quale mettere a punto soluzioni”.

