Procedimento Tonnini-Rosa, le reazioni dei rispettivi legali

Reazioni all'indomani dell'assoluzione di Elena Tonnini dall'accusa di diffamazione nei confronti di Andrea Rosa, ex membro del cda di Cassa di Risparmio. Soddisfatte i legali del Segretario Tonnini, Lara Conti e Tania Ercolani, “per l'assoluzione con formula piena – scrivono e soddisfazione ancora maggiore perché – segnalano - non solo il Commissario della legge ma anche la procura fiscale, richiedendo l'assoluzione, ha riconosciuto l'innocenza della Tonnini”. Nota stampa anche dal legale di Andrea Rosa, Gloria Giardi: “Il Dottor Rosa – scrive – dichiara di accettare serenamente il responso del Giudice Battaglino. Elena Tonnini durante il procedimento – prosegue la Giardi – ha riconosciuto e dichiarato di essere caduta in errore, e di ciò si deve dare atto. Il procedimento – precisa l'avvocato Giardi – pur non attribuendo responsabilità penali all'imputata, ha tuttavia confermato la falsità delle accuse mosse pubblicamente dalla Tonnini a Rosa, la cui attività professionale non è mai stata nemmeno sfiorata dal minimo sospetto di llegalità”.