Produzione mascherine: è sammarinese la prima macchina automatica

La prima nella penisola italiana, allo studio da oltre due mesi. E' made in San Marino la prima macchina automatica per la produzione di mascherine. L'azienda di Massimo Valentini, grazie alla collaborazione del figlio Ivo Mattia, ha attuato la riconversione dalla produzione di cerotti a quella di uno dei dispositivi di protezione individuale indispensabili in questa fase di emergenza. Attualmente è in fase di test, sarà pienamente operativa dalla prossima settimana. Consentirà la produzione di 70 mascherine al minuto. In pratica in un solo turno di lavoro sarà in grado di soddisfare le richieste di oltre 33.000 persone.