Protezione Civile San Marino: serata divulgativa con l'INGV sul rischio sismico

Mentre in Italia si studia il piano di esodo per bradisismo grave che sta interessando l'area del Campi Flegrei – atteso a giorni il Decreto in Consiglio dei Ministri – a San Marino si ragiona sul tema del rischio sismico con l'INGV: sarà occasione di approfondimento la serata divulgativa, aperta a tutta la popolazione e organizzata dalla Protezione Civile di San Marino, in programma oggi, 4 ottobre alle 21.00 a Palazzo Graziani.

Interverranno: Pietro Falcioni, Capo della Protezione Civile di San Marino; Daniela Reffi del Servizio Controllo Strutture del Servizio Protezione Civile; Valerio de Rubeis, Primo Ricercatore Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, collegato da remoto dalla sede di Roma e Roberto Stacchini, libero professionista.

Un appuntamento nell'ambito della mostra "San Marino e il terremoto: io non tremo!" inaugurata lunedì scorso, 2 ottobre alla presenza della Reggenza.