Pubblicato “Suicidio intellettuale" del giovane autore sammarinese Alberto Di Presa

Giovane autore sammarinese di 23 anni Alberto Di Presa ha scritto un poema “Suicidio intellettuale”, edito da AIEP, dove la ricerca di una lingua propria si conforma ad un profondo esame introspettivo e ogni singolo lemma sgorga non come pensato, ma come generato dall'inconscio. Il volume è stato presentato nella sala polivalente di Murata da Arianna Di Presa, una giovane critica di poesia e sorella dell'autore. Un invito in versi ad un ascolto perpetuo tra quello che l'anima rivela e quello che l'anima non vuole sapere. Un promettente scrittore che esce da esperienze difficili di integrazione sociale e da un viaggio di formazione che l'ha portato in Australia ed ha scelto di cimentarsi con una lunga poesia scritta nell'arco di sei anni per liberarsi dei suoi mali interiori: un percorso difficile e doloroso. Di Presa non si ferma come autore, ha nella mani un romanzo vero e proprio una sorta di giallo.