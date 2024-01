Radiotutti: domenica 28 gennaio la prima puntata dell'anno

Radiotutti non manca il consueto appuntamento e sarà in onda dalle 10 alle 11 su Radio San Marino. Una puntata speciale, quella di domani, 28 gennaio, dedicata a un ragazzo diventato ormai un amico della trasmissione. Si tratta di Daniele Vendemini, che presto discuterà la tesi magistrale in Comunicazione all'Università la Sapienza di Roma. Ebbene l'oggetto della tesi è proprio Radio Tutti, che ha conosciuto tramite un amico e ascoltato in podcast. I ragazzi lo hanno dunque intervistato per scoprire qualcosa in più su di lui e capire cosa lo ha portato a scegliere il loro format per laurearsi. Il prossimo appuntamento, come sempre, sarà la prossima domenica del mese, 25 febbraio.