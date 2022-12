Reggenza in volo: visita con sorpresa all'Aerodromo di Torraccia

In volo sul Titano: i Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta accolgono con entusiasmo la sorpresa che i vertici dell'Aeroclub hanno riservato Loro durante la tradizionale visita all'aerodromo di Torraccia. A bordo di un Cessna, grazie alla clemenza del meteo, il piacere di godersi il territorio dall'alto.

Accompagnati dal Presidente dell’Aeroclub, Edgardo Casali insieme a Corrado Carattoni, un breve giro negli hangar ed una sosta presso il club house della sede sociale. L'occasione per fare il punto di tutte le problematiche risolte per l'allungamento della pista, con l'auspicio comune di ritrovarsi nel più breve tempo possibile per l'inaugurazione del nuovo aerodromo.

Giornata di incontri per la Reggenza anche alla Scuola Media di Fonte dell'Ovo: la festa e lo scambio di auguri e doni - manufatti artistici su tela e rame realizzati dai ragazzi durante i laboratori - che unisce i giovani alle istituzioni. I ragazzi si soffermano da subito sull'importanza dei progetti di solidarietà intrapresi da tutta la Scuola Media e li illustrano ai Capi di Stato: la raccolta fondi con la tombola e il mercatino, il sostegno pieno ai bambini di altri Paesi grazie all'adozione a distanza per cercare di garantire loro un futuro di studi e maggiore prosperità. Ecco allora che i volti di tanti coetanei lontani diventano stelle, un segno di amicizia e vicinanza che a Natale si rafforza. Ed è sempre la musica a creare la giusta atmosfera: prima con i canti natalizi. Largo poi alla School Band, progetto extracurricolare che i ragazzi seguono al pomeriggio, impreziosito dal coro degli insegnanti.