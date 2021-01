Revenge Porn, il plauso dell'Unione Donne Sammarinesi per l'approvazione della legge

L'Unione Donne Sammarinesi accoglie con favore l’approvazione, con l’unanimità dell’Aula, del pdl che introduce nell'ordinamento sammarinese il reato di Revenge Porn, ossia la condivisione pubblica di immagini o video intimi di partner o ex partner senza il consenso degli stessi e con finalità di ritorsione. Da un’indagine – specifica Uds in una nota - risulta che il 90% delle vittime è donna e che spesso le immagini sono accompagnate da sufficienti informazioni per identificare il soggetto ritratto, “rendendo aspra la vita della vittima”. Uds ricorda inoltre che, secondo la legge – promossa dai consiglieri Pdcs Alice Mina e Lorenzo Bugli -, è punibile non solo chi per primo diffonde le immagini, ma anche chi le riceve e a sua volta le propaga.