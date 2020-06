Riapre lo Sportello Consumatori

Da mercoledì 10 giugno, e per tutti i mercoledì successivi, riparte l’attività dell’ufficio legale dell’Associazione Sportello Consumatori. Sarà possibile accedere al servizio esclusivamente su appuntamento, da prendersi entro il martedì precedente, telefonando allo 0549 962063. Mascherina obbligatoria, per entrare verrà misurata la febbre e sarà disponibile il gel igienizzante per le mani.

Negli orari di apertura, tutti i mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.00, rimane comunque attiva la consulenza telefonica, al numero diretto 0549 962064.