Riciclare e dare una nuova vita alla plastica per salvare l'ambiente. È l'obiettivo dell'azienda Corsair Group

Nel video l'intervista a Omar Tentoni, Rete Commerciale Corsair Group

Compensare l'inquinamento da plastica con il riciclo della stessa e la sua trasformazione in biocarburante. Dunque risolvere un problema, creando anche una risorsa. È questa la mission di Corsair Group, azienda nata nel 2020, ma che ha già rimosso dall'ambiente 12 milioni e mezzo di chili di rifiuti. Un lavoro destinato a crescere in futuro, vista l'introduzione della plastic tax in sempre più Paesi. "Ci occupiamo di riciclo chimico della plastica - spiega Omar Tentoni della Rete Commerciale di Corsair Group -. L'obiettivo è renderlo accessibile a tutti. Con la pirolisi infatti è possibile trasformare il rifiuto plastico in biocarburante avanzato".

I dati lo chiedono a gran voce: nel mondo sono 500 milioni le tonnellate di nuove plastiche prodotte in un anno. Solo il 9% viene riciclato. Il 50% va in discarica. Il resto incenerito o negli oceani. Così le aziende che inquinano, rivolgendosi a società come la Corsair Group, possono ripagare il loro debito con l'ambiente, riciclando la stessa quantità di plastica prodotta e maturando i cosiddetti “plastic credit”. Possono farlo anche privati e governi. La sede principali di Corsair è a Bankok, ma altre succursali hanno già aperto in Europa, e presto – nel 2024 – anche in Sardegna. Ma neppure San Marino resta indietro ed esprime già in questa finanziaria la volontà di aderire al sistema dei crediti di plastica e non solo.

"Nelle prossime settimane - continua Tentoni - incontreremo la Segreteria Industria e la Camera di Commercio, per rendere questo sistema accessibile anche in Repubblica". Si guarda poi al futuro: l'agenda 2030 chiama. "L'obiettivo è sviluppare questa pratica in 144 strutture industriali in tutto il mondo, arrivando in 81 Paesi diversi. In tutto si produrrebbe un miliardo di litri di biocarburante in un anno. Questo significherebbe miliardi di chili di plastica tolti dal nostro Pianeta e trasformati in una risorsa molto richiesta dal mercato".

