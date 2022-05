Riforme giustizia, Canzio: “Garantito equilibrio tra identità e approdo europeo”

Le interviste a Daniela Piana, Giorgio Spangher, Maria Selva e Giovanni Canzio

“Un passo di straordinario rilievo storico, nel rispetto della tradizione, guardando all'Europa”. Pacchetto giustizia: il Segretario alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini ne evidenzia il lavoro corale: tribunale, accademici, avvocati, la politica e ben 2 commissioni di studio, con il contributo del Presidente Canzio per “costruire dialogo e interventi coordinati” – dice. Nel citare l'Osservatorio sul Processo Penale e la riforma, necessaria, sui tempi della giustizia, guarda avanti ed è questa la prospettiva adottata da tutti gli attori in gioco. “Sono state poste le regole, ed è la prima pagina di una lunga storia – dice Daniela Piana, Professoressa Ordinaria di Scienza Politica UNIBO – che prospetta: “Una grande partita si svolgerà sul funzionamento effettivo delle istituzioni e il fattore della qualità delle persone avrà un grande ruolo. Vedo questo pacchetto di riforme molto positivo, così come positivo il modo in cui si è cercato di coniugare il contesto storico/istituzionale con i requisiti internazionali di qualità della giustizia”.

Focus sulla procedura penale con Giorgio Spangher, componente proprio del gruppo di lavoro sulla riforma in materia: un “punto di partenza – dice - che mira a rafforzare garanzie, tenendole in equilibrio con l'efficienza e le esigenze di accertamento”, facendo esempi: “intercettazioni telefoniche, tabulati... sono tutti elementi che, da un lato, consentono di accertare; dall'altro – osserva - chiedono di rispettare garanzie individuali, la riservatezza. Questo è un momento fondamentale per San Marino, ma un momento di transizione, perché la riforma è parziale e bisognerebbe integrare anche altri profili”. Gli effetti poi sul lavoro degli avvocati: “Sono riforme che incidono su tutti gli aspetti della giurisdizione, da quello ordinamentale e quello processuale – dice il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Notai di San Marino, Maria Selva - ma l'impatto è anche sulla quotidianità e siamo pronti ad affrontare questa nuova stagione, anche nella pratica e nella concretezza del nostro lavoro”.

Riforme, tra tradizione e innovazione, con il Dirigente del Tribunale di San Marino, Giovanni Canzio, che evidenzia “l'equilibrio tra identità di un piccolo stato e approdo europeo che San Marino ha scelto – dice il Presidente Canzio - in un testo che è andato a colmare lacune. Non riteniamo – prosegue - che il lavoro sia concluso, è un work in progress. Bisognerà verificarne la tenuta dal punto di vista attuativo, pronti a correggere e integrare. Ma l'obiettivo è questo: tenere insieme identità storica, geografica, politica, ordinamentale di San Marino e l'approdo europeo”.

Nel video, le interviste a Daniela Piana, Prof.ssa Ordinaria di Scienza Politica UNIBO; a Giorgio Spangher, Prof. Emerito di Procedura Penale all'Università La Sapienza; Maria Selva, Presidente Ordine Avvocati e Notai RSM e Giovanni Canzio, Dirigente del Tribunale di San Marino