Rinnovabili: dalla Regione Emilia-Romagna un maxi piano da 8,5 miliardi

Nel servizio, l'intervista a Vincenzo Colla - assessore Regionale Sviluppo Economico e Green Economy

La Regione Emilia-Romagna mette sul tavolo un programma da oltre 8,5 miliardi di investimenti per affrontare il futuro energetico. Si tratta del Piano triennale di attuazione del Piano energetico regionale 2030. Gli obiettivi sono ambiziosi. Tra questi: lo sviluppo delle rinnovabili per coprire almeno un quinto di tutti i consumi e la riduzione del gas serra. Novità illustrata dal presidente Stefano Bonaccini e dall'assessore alla Green economy, Vincenzo Colla.

Il progetto, discusso in queste ore in Assemblea legislativa, ha tre anni come orizzonte per arrivare ai risultati. Saranno messi in campo 4,6 miliardi di risorse pubbliche, da quelle europee fino a quelle regionali. “Il futuro non è più delle grandi centrali – affermano Bonaccini e Colla – ma in un impegno diffuso in tutto il territorio”. Si parla infatti di comunità energetiche che producono e consumano le risorse in modo sostenibile, dalle case alle aziende. Pronti i primi tre bandi.

Emilia-Romagna in prima linea anche nella cooperazione internazionale, con il nuovo Programma Interreg Ipa Adrion. Interessa 10 Stati incluso San Marino. Anche in questo caso si guarda al green. Tra le finalità: la collaborazione per progettare città più sostenibili e la riduzione del rischio di disastri naturali.

