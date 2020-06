"Ripartiamo con un fiore": anche da San Marino un messaggio di speranza legato alla bellezza

Alcune immagini di piazza Garibaldi, in Città

Anche da San Marino parte un messaggio di speranza legato alla bellezza. "Ripartiamo con un fiore" è il nome di un'iniziativa che coinvolge 20 piazze di città italiane. Per tutta la giornata di oggi sarà possibile ammirare installazioni floreali in tutta la penisola e, sul Titano, in piazza Garibaldi, con le composizioni della fiorista Mara Verbena. Il materiale era destinato, originariamente, a matrimoni ed eventi ma il lockdown ha poi bloccato tutto. Quindi, invece di gettarli nei rifiuti, i floreal designer, appoggiati da Coldiretti e Confcommercio, hanno utilizzato i fiori per creare delle opere di cui poter godere in questi giorni d'estate.