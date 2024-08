Ristrutturazione del Centro Sanitario di Borgo Maggiore, ambulatori trasferiti all'Ospedale

Gli ambulatori del Centro Sanitario di Borgo Maggiore stanno per essere ristrutturati e ammodernati. I lavori partiranno il 4 settembre. Le attività del Centro Sanitario verranno così trasferite, in maniera temporanea, all'interno dell'Ospedale di Stato, al Piano 1 della palazzina ex Casa di Riposo e nei centri periferici di Faetano e Acquaviva.

Il numero di telefono del triage infermieristico di Borgo Maggiore rimarrà lo 0549.981983, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13; mentre gli ambulatori saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 ed il sabato dalle 8 alle 13.

L'ISS invita gli assistiti, prima di recarsi dal proprio medico, a verificare le comunicazioni che verranno diffuse dall’ente a mezzo stampa.