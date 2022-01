Salute Attiva: Boffa si dimette per entrare in politica; ieri raccolta firma contro obbligo vaccinale

Non è trascorso molto tempo dall'annuncio del presidente di Salute Attiva, Carlo Boffa, di volere scendere nell'agone politico, alle sue dimissioni, subito accettate dal direttivo. Che – si legge in una nota sulla pagina Facebook dell'associazione - conferma “la propria natura apolitica e apartitica così come recita il proprio atto costitutivo”. L'associazione vuole infatti continuare a perseguire gli obiettivi culturali su cui è stata fondata: libertà di scelta terapeutica, responsabilità individuale sulla propria salute e promozione dell’integrazione delle varie discipline mediche in ottica inclusiva. L'incarico è stato assunto ad interim da Stefano Berardi.

Intanto Salute Attiva, nella giornata di ieri, ha richiamato aderenti e simpatizzanti ad una raccolta firma che accompagneranno una lettera da inviare agli organismi Iss - Gruppo Emergenze Covid, Commissione Vaccini, Comitato Esecutivo – e per conoscenza ai consiglieri del parlamento. Qui vengono richiesti “dati, fonti scientifiche, motivazioni e chiarimenti circa numerosi aspetti della vaccinazione, con particolare riferimento alla recente proposta del Gruppo Emergenze di introdurre l'obbligo del green pass rafforzato e l'obbligo vaccinale”. Oltre 500 le firme raccolte.