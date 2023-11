Salvati in Cina, i cani Taquan e Asia trovano finalmente una casa

Taquan e Asia ora hanno una famiglia. Avevamo raccontato la storia dei due incroci di razza Shiba e Akita perché accompagnati a San Marino, ad inizio agosto, da Davide Acito di Apa – Action Project Animal. I due cani, come gli altri mille e più, sono stati salvati da morte certa dall'attivista che si reca periodicamente in Cina per recuperare gli “amici pelosi” dal mercato della carne dello Yulin Dog Meat Festival. A prenderli in carico il rifugio dell'Apas ed ora arriva la lieta notizia: Taquan è adesso membro di un nucleo famigliare di San Marino, mentre Asia ha trovato casa a Rimini.

Soddisfatta della lieta notizia la presidente di Apas, Emanuela Stolfi: “Siamo onorati di aver contribuito a questa causa. Le atrocità che accadono a Yulin devono terminare una volta per sempre”, commenta. E continua: “L'Action Progect Animal è un'associazione eroica perché sottrae tantissime creature da queste crudeltà e per loro il rifugio è sempre aperto; ormai ci riteniamo dei collaboratori permanenti”.