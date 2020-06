San Marino: 1 nuovo caso, ma 25 sono i guariti

Il punto coronavirus a San Marino

Dopo alcuni giorni senza nuovi casi a San Marino, nelle ultime 24 ore si registra un nuovo positivo al Coronavirus. Risultato dell'esecuzione di 88 tamponi. Ma dall'altra parte, i nuovi guariti sono 25 che portano il totale delle persone che hanno sconfitto il virus a 384. Anche oggi 0 decessi ed è un'altra buona notizia che emerge dall'ultimo bollettino del Gruppo di coordinamento.

Scende anche il numero di ricoverati all'ospedale di Stato che passano da 4 a 3: 1 in terapia intensiva e semintensiva e 2 nella degenza. Ieri, in quest'ultima area della struttura sanitaria, c'erano invece 3 pazienti. 243 sono i soggetti attualmente in isolamento a casa perché positivi. Il totale dei casi attuali, in Repubblica, è di 246 persone.

Aumentano leggermente le quarantene che passano dalle 336 di ieri a 342. Prosegue l'attività di screening dell'Istituto per la sicurezza sociale. Oltre ai tamponi, in una giornata sono stati eseguiti oltre 330 test sierologici.