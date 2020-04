San Marino, 127 imprenditori scrivono alla Reggenza: "Non riusciamo più ad andare avanti"

“Con grande rammarico ci vediamo costretti ad appellarci alla massima Istituzione del nostro Paese al fine di vedere rispettati e garantiti i nostri diritti di imprenditori e di lavoratori autonomi della Repubblica di San Marino”. Questo l'incipit di una lettera sottoscritta da 127 imprenditori e indirizzata alla Reggenza. Sottolineano di aver fatto la propria parte con senso del dovere, rispettando regole e ordinanze. Ma ora si vedono abbandonati da governo e associazioni di categoria. E parlano di proclami e annunci puntualmente disattesi. “Dobbiamo registrare che dopo le belle parole non sono seguiti i fatti”, scrivono, elencando una serie di “reali strumenti per supportare le attività”. “Specifichiamo che – concludono -, finchè non verranno introdotti tali strumenti, siamo costretti, nostro malgrado, a sospendere con effetto immediato ogni impegno verso l’Amministrazione Pubblica”.

La lettera integrale