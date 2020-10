San Marino: 17 nuovi positivi a fronte di 137 tamponi effettuati ieri

I dati sul Covid-19 a San Marino

Fare allarmismo sarebbe un errore. Il numero dei casi attivi, infatti, è ancora tutto sommato contenuto; e sul fronte delle ospedalizzazioni la situazione è pienamente sotto controllo. Ma le 17 nuove positività accertate fanno riflettere, se paragonate alle 6 del precedente bollettino. Massima attenzione sul fronte delle scuole. Ieri, come è noto, un bimbo di 6 anni era risultato positivo al tampone durante un controllo pediatrico, a quanto pare per un mal di gola. I successivi test sui compagni di classe avevano fatto emergere altri 4 casi di infezione. Da qui la decisione di sospendere temporaneamente l'attività della scuola elementare interessata, per le opportune sanificazioni. Mentre i componenti della classe, secondo protocollo, sono stati posti in quarantena fino al 3 novembre - comunicano le autorità scolastiche; che sottolineano comunque come i bimbi risultati positivi al virus, tranne il primo caso, fossero tutti asintomatici. Come del resto i due studenti delle medie, la cui positività è stata riscontrata sempre nella giornata di ieri. I test a tappeto, effettuati sugli alunni delle rispettive classi, hanno dato tutti esito negativo. Le procedure, insomma, stanno funzionando: con screening rapidi e una costante sinergia tra scuole ed ISS.



Tornando ai dati complessivi, secondo l'ultimo aggiornamento vi sono 61 casi di covid in Repubblica; e l'età media dei positivi è scesa a 40 anni. 3 persone risultano ricoverate nelle stanze di isolamento in Medicina, mentre le quarantene attive sono 56. 137 i tamponi effettuati ieri: numero significativo per una piccola realtà come San Marino. 5, infine, le persone guarite. L'ISS, intanto, ricorda ai cittadini come in caso di febbre, o sintomi respiratori, non ci si debba recare direttamente al Pronto Soccorso, ma occorra contattare il proprio medico curante o la guardia medica. Prevista anche la riattivazione, da lunedì, del Servizio di supporto psicologico telefonico.

