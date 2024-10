San Marino Aircraft Registry porta sul Titano la prima “Safety Conference”

Nel video, le interviste a Marco Conti, Direttore dell'Autorità per l'Aviazione Civile di San Marino e a Carlo Vissani, Amministratore Delegato di Acass San Marino

La prima in assoluto sul territorio, ma anche la prima conferenza internazionale sulla sicurezza aerea che si tiene in presenza: “Avendo qui a San Marino tutti i massimi esperti della aviazione mondiale - dice Marco Conti, Direttore dell'Autorità per l'Aviazione Civile di San Marino - e avendo qui i nostri principali operatori è un momento di crescita per aumentare la sicurezza del trasporto aereo”.

Sicurezza aerea: approfondimento ad alto livello sugli ultimi sviluppi, tendenze e innovazione. “Per noi la cosa primaria è la sicurezza, più dei profitti – dice Carlo Vissani, Amministratore Delegato di Acass San Marino – Lavoro nell'aviazione da 40 anni e le cose sono molto cambiate, con le nuove tecnologie, perfino l'intelligenza artificiale che sta entrando in gioco per correggere cose che magari l'umano non vede. E' incredibile dove stiamo arrivando e penso siano ancora gli inizi”.

Il Titano, l'Autorità per l'Aviazione Civile e il San Marino Aircraft Registry, chiama i professionisti del settore da tutto il mondo divenendo punto di riferimento: “San Marino è cresciuto molto negli anni – prosegue Conti - e in dieci anni siamo considerati uno dei migliori prodotti a livello internazionale: abbiamo operatori da tutto il mondo e qui oggi abbiamo operatori da Hong Kong, da Dubai, da Abu Dhabi, dal Canada, dall'Italia...”.

Ad oggi sono una quarantina, primo operatore dal 2015 è proprio Acass San Marino: “All'inizio la gente, anche il titolare della mia ditta, non sapeva cos'era San Marino – spiega Vissani - pensavano che fosse il Vaticano. Col tempo, abbiamo visto che lavorare con San Marino è una cosa unica: non è il centro dove si risparmia, ci sono posti dove costa molto meno. Ma qui a San Marino ho assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche il giorno di Natale, se c'è un problema - abbiamo aerei in tutto il mondo – qui abbiamo sempre l'assistenza, sempre disponibili ad aiutarci a portare a termine tutti i voli in modo sicuro, efficace, senza problemi”.

