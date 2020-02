San Marino all'inaugurazione Anno Giudiziario Cedu

C'era il Presidente del Collegio Garante per la costituzionalità delle norme, Giovanni Nicolini, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, tenutasi a Strasburgo il 31 gennaio. A margine Nicolini è stato ricevuto dal Presidente della C.E.D.U. Linos-Alexandre Sicilianos, con il quale si è intrattenuto a colloquio alla presenza del Giudice sammarinese alla Corte Gilberto Felici. Il Presidente Sicilianos si è congratulato con San Marino per la recente nomina a membro effettivo del Collegio Garante di Kristina Pardalos, che in passato aveva fatto parte dell'organo giurisdizionale internazionale.