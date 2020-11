San Marino: chiusura anticipata per Asili Nido e scuole dell'Infanzia. Si parte dal 30 novembre

La Segreteria di Stato all'Istruzione ha disposto la chiusura anticipata di Asili Nido e scuole dell'Infanzia. Nello specifico gli Asili Nido aperti fino alle 16.30 chiuderanno alle 15.30, mentre le scuole dell'Infanzia aperte fino alle 18.00 termineranno alle 16.30. Tali disposizioni avranno effetto da lunedì 30 novembre, anziché dal 25 come precedentemente comunicato alle famiglie in una nota del Dirigente scolastico, per permettere una migliore organizzazione. Si raccomanda in ogni caso di osservare fin da subito la chiusura anticipata per chiunque non ne abbia una stringente necessità.