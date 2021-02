San Marino: concluso il protocollo per vaccino Sputnik, a breve le prime dosi

E' con una comunicazione ufficiale che sembra definitivamente sbloccarsi – sul Titano - l'impasse sulla questione vaccini. “L'autorizzazione da parte del Governo per l'uso dello Sputnik V all'interno del territorio – si legge in una nota congiunta delle Segreterie Esteri e Sanità – consentirà alla Repubblica di ricevere già nei prossimi giorni le prime dosi, alle quali seguirà una seconda consegna per la somministrazione della dose di richiamo entro un mese”.







Praticamente in contemporanea l'annuncio, da parte del fondo sovrano russo RDIF, con il quale è stata raggiunta l'intesa. San Marino, scrive il Russian Direct Investment Fund, è il 30esimo Paese al Mondo ad avere approvato lo Sputnik. Nella nota del Fondo si precisa inoltre che l'approvazione – da parte del Segretario di Stato alla Sanità – è avvenuta in base alla procedura di autorizzazione per l'uso d'emergenza. L'obiettivo, scrivono dal canto loro le 2 Segreterie di Stato, è “raggiungere l'auspicata immunità della popolazione sammarinese”. Ricordate poi le solide relazioni con la Federazione russa, indispensabili per il raggiungimento di questo traguardo.



“La battaglia contro il coronavirus – afferma il Segretario agli Esteri Beccari – non deve avere nessun connotato geopolitico, e non deve conoscere confini”. Fiducioso il collega Roberto Ciavatta. “L'acquisto di questo quantitativo di vaccini – sottolinea – andrà a sommarsi alle dosi previste dall'intesa precedentemente siglata con l'Italia”, e “integrerà le nostre scorte al fine di mettere al riparo tutta la popolazione nel più breve tempo possibile”. Si punta, insomma, a colmare al più presto “il divario rispetto all'inizio della campagna vaccinale europea”.