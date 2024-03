San Marino: consegnate oltre 600 firme per il riconoscimento dello Stato Palestinese

666 firme di altrettanti cittadini e cittadine, molti dei quali protagonisti della Marcia della pace lo scorso 17 febbraio. Gli organizzatori le hanno consegnate lunedì alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri per chiedere il riconoscimento dello Stato Palestinese. La raccolta ha preso avvio lo scorso 20 dicembre. Da quella data, scrivono gli organizzatori, è cambiato drammaticamente un elemento: il numero di vittime civili ha superato le 30.000 persone. Dalle stime emerge che i bambini uccisi a Gaza sono oltre 12.400.

"Le condizioni di vita dei palestinesi a Gaza sono oltre l’emergenza umanitaria. Per non parlare di Rafah, a rischio bombardamento". scrivono "Una città che è diventata un campo profughi, sotto la minaccia delle bombe israeliane. Tutto questo è violazione del diritto internazionale umanitario. Tutto questo assume una dimensione estremamente sensibile per noi sammarinesi, considerando che il numero delle vittime civili ha quasi raggiunto il numero della popolazione sammarinese".

Affidano le loro richieste a Segretario agli Esteri e Congresso di Stato. "Confidiamo nell’attenzione delle Istituzioni tutte verso l’autodeterminazione dei popoli, la difesa dei diritti umani, e la sempre sostenuta posizione dei “due popoli, due Stati”, concludono. Non ultimo la raccolta durante l'evento del 27 gennaio che ha portato alla donazione a EducAid di 1800 euro, per portare sostegno alla popolazione Gazawi.