San Marino: dal 31 gennaio basta il tampone negativo per accedere a diversi servizi

Dal 31 gennaio, a San Marino decadono alcune misure anti-Covid. Secondo l'ultimo decreto e relativo allegato 2, basterà il Green pass base, quindi quello ottenibile tramite tampone – che vale 48 ore se rapido o 72 ore se molecolare -, per accedere a diversi servizi, come trasporti (funivia e autobus), negozi nei centri commerciali nei giorni festivi, eventi culturali (cinema, teatro, musei), eventi sportivi, congressi, centri benessere. Anche per consumare in bar, ristoranti, mense, pub e alberghi sarà sufficiente avere un tampone negativo. Nelle attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico si potrà stare al tavolo nel numero massimo di 6 persone. Anche i visitatori di strutture sanitarie e socio-sanitarie potranno accedervi con le suddette modalità (green pass o tampone). Domani si riunirà il Congresso di Stato e verrà valutata la situazione epidemiologica e quella di occupazione dell'ospedale.