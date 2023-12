San Marino e Riviera si preparano alla notte più lunga dell'anno

Conto alla rovescia per la notte di San Silvestro. Tutto pronto verso la festa di Piazzale Lo Stradone, in una San Marino che vede una ottima affluenza e strutture ricettive piene: alcuni alberghi sono sold out, l'occupazione media del 70%. l'appuntamento con la festa a tema “Cuori in piazza – per un nuovo anno più dolce” è a partire dalle 22.00.

Tanti anche gli eventi in Romagna, con feste dal mare all'appennino. Riviera in particolare, da tutto esaurito nelle prenotazioni alberghiere con un trend migliore del periodo pre-covid. Il 90% dei turisti arriva dall'Italia e soltanto il 10% soggiorna per una notte: il 70% delle prenotazioni vanno dalle 2 alle 3 notti e il 20% ha scelto di fermarsi per più di 4 giorni.