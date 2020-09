San Marino Green Festival: "Avere meno per essere più sostenibili"

Sentiamo Gabriele Gemignani

Si è aperto questa mattina al Podere Lesignano il San Marino Green Festival. "Avere meno per essere di più": il titolo dell'edizione di quest'anno che scava nei temi legati alla sostenibilità e alla lotta allo spreco.

L'evento, introdotto da Sergio Barducci, ha visto la partecipazione del Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti e dei sindaci dei Comuni del circondario, da Santarcangelo a Montegrimano.

Presente anche l'assessore alla sostenibilità del comune di Pesaro. Il secondo tema al centro del dibattito, che ha ispirato gli organizzatori del festival è la biodiversità, intesa soprattutto in ambito locale. Presente la Presidente dell’Assemblea Legislativa dell’E.R., Emma Petitti con professor Andrea Segrè, fondatore della Campagna Spreco Zero. A seguire Stefano Vitali, ex Presidente della Provincia di Rimini ora Coordinatore dei progetti umanitari di Condivisione fra i popoli onlus dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Diverse le iniziative correlate al festival, dal progetto Flora dell'Associazione San Marino Italia, alle aziende sammarinesi che hanno dato una svolta ecologica alle loro attività

Nel servizio l'intervista a Gabriele Geminiani (Ideatore San Marino Green Festival)