San Marino ha 73 nuovi cittadini: la cerimonia di naturalizzazione

Hanno giurato sulle sacre scritture e sottoscritto di essere fedeli alla Repubblica, davanti ai Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, e al Segretario agli Affari Interni, Andrea Belluzzi. Così da ora San Marino ha 73 nuovi cittadini: stamane la cerimonia di naturalizzazione nella Sala del Consiglio di Palazzo Pubblico. Un'integrazione a pieno titolo nella comunità dunque, grazie al possesso dei requisiti previsti dalla legge. Ora, avranno 5 anni di tempo per rinunciare alla loro cittadinanza d'origine: punto dolente su cui ieri si è accesso il dibattito in Commissione Finanze.

“E' stato uno dei temi su cui ci siamo confrontati di più – ricorda Belluzzi -. I tempi sono maturi per superare questi aspetti e il Paese si sta aprendo.

Vogliamo unire e non dividere. La cittadinanza del resto è rappresentata da un'insieme di valori e sentimenti, non dal passaporto”. Un richiamo dunque alla coscienza dell'essere sammarinesi, ripreso anche dai Capi di Stato: “Il nostro auspicio è che possiate sentirvi orgogliosi di appartenere a questa comunità – sottolineano -. Da oggi confidiamo anche sul vostro fattivo contributo per la tutela e valorizzazione di quell'immenso e inestimabile patrimonio storico e identitario che i sammarinesi sono riusciti ad assicurare e consolidare nei secoli, delle antiche tradizioni di autonomia, libertà e democrazia”.