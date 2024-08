San Marino ha bisogno di un termovalorizzatore? Partiti a confronto sull'idea

Politica di nuovo alle prese con il rebus 'rifiuti'. Questione oggetto di un'istanza d'Arengo, approvata insieme a un ordine del giorno, che chiedeva raccoglitori della differenziata in tutti i Castelli. L'Aula ha detto “sì”, ma dal segretario competente, Alessandro Bevitori, l'invito ad approfondire con uno studio. I partiti sono tornati a discuterne all'interno di Palazzo Pubblico, su San Marino Rtv. Tutti sono ormai d'accordo sul sistema unico di gestione.

Dall'opposizione Domani Motus Liberi aggiunge un ulteriore tassello e rilancia l'idea di un impianto per smaltire i rifiuti internamente. "Spendiamo svariati milioni per portarli fuori. Bisogna prendere una decisione", afferma Fabio Righi che parla, quindi, di termovalorizzatore o di uso delle nuove tecnologie. E puntualizza: "Non passi il messaggio che si vuole inquinare un Castello piuttosto che un altro: noi dobbiamo pensare a un progetto di comunità energetica".

Apertura preliminare all'idea anche tra le forze di maggioranza. Il Psd cita esempi di grandi città europee con centrali nelle aree urbane e invita al confronto, superando le contrapposizioni ideologiche tra mondo ecologista ed economico. "E' ora di fare una scelta definitiva - aggiunge Denise Bronzetti per Alleanza Riformista -. Termovalorizzatore? Nuove tecnologie per lo smaltimento? Ci piacerebbe parlarne". “Nessuna contrarietà” da Libera/Ps che, nel Governo, ha le deleghe al Territorio e ai Rapporti con Aass, ma Vladimiro Selva invita a una riflessione, tra gli altri elementi, sulla probabile necessità di dover importare rifiuti dall'Italia se si realizzerà un impianto sul Titano.

Dall'opposizione anche Repubblica Futura vede di buon grado una soluzione del genere. Rete solleva però perplessità. "Alcune proposte arrivate negli anni - sostiene Giovanni Zonzini - sembravano finalizzate più all'interesse di aziende e imprenditori e meno del sistema". Tornano a ragionare in termini generali, il Pdcs ricorda che il dossier rifiuti rientra nelle priorità del Governo. "Una soluzione va trovata e va potenziata la differenziata”, ribadisce Manuel Ciavatta.

