San Marino: il tramonto annuncia l'arrivo di temperature più miti. Inverno finito?

Il vero inverno è durato poco. Già nei prossimi giorni torneranno infatti temperature anomale, oltre i 10 gradi in Val Padana, oltre i 15 gradi al Centro ed oltre i 20 gradi al Sud. Torneremo dunque in una fase quasi primaverile, dicono gli esperti, per l'espansione dell'anticiclone nordfricano, con temperature fino a 10-12 gradi oltre la media del periodo. Le anomalie saranno più marcate in montagna e al Centro-Sud e l'anticiclone porterà temperature troppo elevate in particolar modo per le aree di montagna.

Almeno fino alla fine del mese, non si prevedono altri sussulti significativi: dominerà l'alta pressione con temperature in aumento, cieli perlopiù liberi da nubi con tempo asciutto e mite. Il picco sarà raggiunto tra giovedì e venerdì quando addirittura lo zero termico si porterà fino a 3900 metri, una quota tipica di fine giugno-inizio luglio.