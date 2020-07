San Marino Innovation, nasce il primo gruppo per l'attivazione del sistema Blockchain

All'interno del Comitato Scientifico di San Marino Innovation è stato creato il primo gruppo di lavoro dedicato all’attivazione dell’Ecosistema Blockchain. Tra gli obiettivi: elaborare una cornice normativa; creare un ecosistema attrattivo per operatori del settore; riposizionare San Marino a livello internazionale nel settore dell’innovazione; cooperare con omologhe istituzioni italiane nel settore dell’innovazione per la realizzazione di sinergie e opportunità reciproche. In settimana la prima riunione del gruppo, al lavoro su un progetto operativo da presentare alle istituzioni in tempi brevi.