San Marino: La Giunta propone una serata di dialogo per la Pace

La giunta di Castello della Città di San Marino ha organizzato per stasera venerdì 11 marzo alle ore 20.30 presso la sala polivalente di Murata, in via del Serrone 67/A, una serata di dialogo per la Pace. In una nota riferiscono: "l’intento è quello di unire la nostra comunità in sostegno delle vittime di guerra. Parteciperanno il Console Onorario di Ucraina a San Marino, Andrea Negri e il Professore di relazioni internazionali, Michele Chiaruzzi. Insieme ai nostri ospiti approfondiremo i meccanismi di questa assurda guerra e come la nostra comunità possa essere d’aiuto. In questo momento così difficile per il mondo interno vogliamo stringerci intorno a chi sta soffrendo e subendo la scelleratezza di una politica accecata dall’odio e dalla smania di potere. Una serata di dialogo per la Pace per dire fermamente, No alla guerra! No alle armi!"